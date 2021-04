Eine stürmische Nacht ...

Dieses kunstvolle Bild braucht keine Farbe, der Film dazu auch nicht. Regisseur David Moragas Llevat erzählt auch ohne bunte Zutaten eine intime und intensive schwule Geschichte. Sein Film „A Stormy Night“ erscheint Ende Mai bei GMfilms.

Erzählt wird in dem Film ** von der zufälligen Beziehung zweier Männer an einem Flughafen. Eigentlich wollte Marcos von Barcelona nach San Francisco fliegen, doch nun ist er in New York gestrandet.