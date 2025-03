Elias Becker ist am Mittwoch bei Heidis „GNTM“

× Erweitern Foto: ProSieben / Nadine Rupp Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum Vier der 2025er-GNTM-Models: Felix L. (21, Wien (AT)), Ray (30, Hamburg), Alex (24, Landshut) und Samuel (23, Köln)

Expand Foto: ProSieben / Max Montgomery Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum Heidi Klum und Gastjuror Elias Becker

Dolce & Gabbana, London Fashion Week, Hugo Boss, Paris Fashion Week, Dior – Elias Becker hat bereits geschafft, wovon viele andere nur träumen.

Der 25-jährige Sohn von Tennislegende Boris Becker läuft für die größten Marken der Welt und ist auf internationalen Laufstegen gefragt. Damit hat er das erreicht, was Heidi Klums Männer-Models bei Germany’s Next Topmodel noch anstreben.

Als Gastjuror in der aktuellen Staffel – die neue Folge kommt am Mittwoch! – kann Elias den Nachwuchsmodels nicht nur mit seiner Erfahrung, sondern auch mit authentischen Einblicken in das echte Modelleben zur Seite stehen – und ihnen zeigen, wie man es von der Castingshow bis auf die Runways der High Fashion schafft. „Du musst wissen, dass es tausend Neins brauchte, um an den Punkt zu kommen, an dem du dein erstes Ja bekommst“, so der junge Promi. „Es ist wichtig, stark zu bleiben.“ Auch für den Laufsteg hat Elias einen Tipp: „Es ist wichtig, dass ihr ausdrucksstark lauft, ohne zu posieren, keine Hüftbewegungen, gerade Haltung, euer Körper muss sich leicht anfühlen.“

„Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum” – die 20. Staffel ist immer donnerstags und mittwochs um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn zu sehen.

