Sexy Fotoshooting bei „GNTM“ mit Ellen von Unwerth

× Erweitern Foto: ProSieben / Max Montgomery Katrin (56, Berlin) und Alex (24, Landshut) beim Fotoshooting. Das Thema ist, #mensch sieht es sofort, an einen Disco-Klassiker angelehnt, pardon, dreht sich um Autos: „Car Wash“.

Expand Foto: ProSieben / Max Montgomery Mögen sich: Ellen von Unwerth und Heidi Klum

Hohen Besuch und sexy Bilder bekommst du am Donnerstag bei #GNTM. Denn Heidi Klum hat eine der erfolgreichsten Fotografinnen überhaupt mit in die TV-Show genommen: Ellen von Unwerth.

Die in Frankfurt am Main geborene Star-Fotografin, die bereits Stars wie David Guetta, Beyoncé, Claudia Schiffer und Britney Spears ** ikonisch in Szene setzte, widmete unlängst dem Freistaat Bayern ein ganzes Buch mit dem Titel „Heimat“. Der Grund? Schon im Alter von zwei Jahren wuchs sie in einem Waisenhaus im Allgäu auf, mit 16 lebte sie in einer Münchner Kommune. Ihr großes Vorbild: Helmut Newton. Am Donnerstag kümmert sie sich aber um die Models der aktuellen „GNTM“-Staffel. Das Thema der Folge ist, #mensch sieht es sofort, an einen Disco-Klassiker angelehnt, pardon, dreht sich um Autos: „Car Wash“. „Ich hoffe, die Models sind bei dem Shooting verspielt und sexy“, so Ellen von Unwerth. „Ihr sollt Spaß haben, herumspielen, herumspritzen und nicht langweilen!“

„Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum” – die 20. Staffel immer donnerstags und mittwochs um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

** Etwa zu Britneys „Gimme More“-Zeit

Wir sind auch auf Instagram: