Wahre Geschichte mit Superstar Naomi Watts

Tiere können helfen! In diesem Fall ist es eine kleine Elster, die, selbst schwach und erschöpft, einen Menschen dazu bringt, sich aus seiner Depression heraus zu kämpfen. Eine wahre Geschichte aus Australien mit Superstar Naomi Watts.

Depressionen lähmen. Man sieht keinen Ausweg mehr aus der als verzweifelt wahrgenommenen Lage, man zieht sich zurück, man versinkt in Trauer. Andere wiederum geben ihrem Umfeld passiv-aggressiv die Schuld und ziehen ihre Familie mit in einen Strudel aus Leid, der böse enden kann. Dann bedarf es Hilfe von außen. Entweder man vertraut sich einem Psychologen an oder man wendet sich an überregionale Krisentelefone (0800 / 11 10 111).

Mit Depressionen beschäftigt sich auch der Kinofilm „Beflügelt – Ein Vogel namens Penguin Bloom“. In dieser wahren Geschichte kam ein Vogel ins Leben der leidenden Familie: Sam Bloom (Naomi Watts) war glücklicht mit ihrem Mann Cameron (Andrew Lincoln) und ihren drei Söhnen. Sie war sportlich, aktiv und sorglos. Dann schlägt das Schicksal zu: Sie stürzt im Urlaub schwer und ist querschnittsgelähmt. Unfähig, mit der Situation klarzukommen, vergräbt sie sich in dunkle Gedanken und Trauer. Bis ihr Sohn einen flugunfähigen Vogel findet und ihn mit nach Hause nimmt. Keine gute Idee, so Sam anfänglich, doch dann beginnt sie, Parallelen zwischen ihrer Lebenssituation und dem Schicksal des Tieres zu spüren. Und wie der anfangs flugunfähige Vogel Stärke und Lebenswillen zeigt, findet auch Sam zurück ins Leben. „Beflügelt – Ein Vogel namens Penguin Bloom“ ist ein ganz und gar nicht kitschiger, wichtiger und wunderbarer Film. Ab 19. August im Kino.

