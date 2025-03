„Es soll richtig spritzen“ – Heidi, Bill und Tom

× Erweitern Foto: ProSieben / Daniel Graf Im historischen Müller'schen Volksbad in München bewegen sich die Männer, hier Alex, über einen gläsernen Steg.

Expand Foto: ProSieben / Daniel Graf Tom und Bill paddeln lieber ... „Ich liebe Mode schon mein ganzes Leben lang. Tom eher weniger. Jetzt wird er ein wenig Mode-Luft schnuppern!“

Ein gläserner Laufsteg, schwebend über dem Wasser – ein Balanceakt mit garantiertem Adrenalinkick. Rutschgefahr inklusive! Und in der #GNTM-Jury? Zwei echte Superstars: die Zwillinge von Tokio Hotel. Und sowohl GNTM als auch die Band haben ein Jubiläum zu feiern.

„20 Jahre 'Germany’s Next Topmodel - by Heidi Klum' und 20 Jahre 'Durch den Monsun' – das war zur gleichen Zeit“, bemerkt Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz augenzwinkernd. Er ist mit seinem Bruder Bill, dem Sänger der Band, in der Jury bei Heidi Klums Modelwettbewerb. Und die verrät: „Ich habe mir für den Walk und die Entscheidung heute meine beiden absoluten Lieblingsjuroren eingeladen und freue mich schon sehr. (...) Heute sollen die Männer nicht feminin laufen, sondern taff! Es soll richtig spritzen.“

× Erweitern Foto: ProSieben / Daniel Graf Moritz lässt es wie gewünscht spritzen ....

× Erweitern Foto: ProSieben / Daniel Graf Heidi Klum

Aber auch für Abwechslung wird gesorgt! So geht es für die GNTM-Männer ins bekannte Münchner Hofbräuhaus. „Ich wollte einfach mal etwas Normales machen, wo wir uns ein wenig besser kennenlernen können“, so Heidi Klum.

