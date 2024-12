Mikko Mäkeläs „Sebastian“: Escort zwecks Recherche

× Erweitern Foto: Salzgeber

Expand Foto: Salzgeber Max genießt die Rolle des Sexworkers

Die queerfilmnacht von Salzgeber präsentiert im Dezember den Film „Sebastian“ des finnisch-britischen Regisseurs Mikko Mäkelä („Die Hütte am See“).

Der packende Kinofilm erzählt (mit auch mal eindeutigen Bildern) von Max, der eigentlich bei einem Literaturmagazin arbeitet. Doch um zum Thema Sexarbeit recherchieren zu können, lässt er sich unter dem Pseudonym „Sebastian“ als Escort buchen ... Der Film wird bundesweit in den Kinos gezeigt, unter anderem am 11.12. in Bochum und am 22.12. in Freiburg. Alle Termine findest du hier: www.queerfilmnacht.de

× Erweitern Foto: Salzgeber „Sebastian“ sei ein „bemerkenswert sexpositiver Film, der in Transgression und Kinkyness Momente der Befreiung findet“, so der Verleih.

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu

Wir sind auch auf Instagram: