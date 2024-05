Für 50.000 Euro wagen sie es

× Erweitern Foto: RTL / Stefan Gregorowius Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare Glamourös wie zwei Magier: Rafi und Sam, nach der Trennung 2022 sind sie 2024 wieder ein Paar

Sam Dylan (33, „Prince Charming“, „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“ , „Forsthaus Rampensau“...) aus Cloppenburg in Niedersachsen und sein Rafi Rachek (34, Personaltrainer und Fitnessmodel, einst in Syrien geboren) bringen sicherlich Leben ins kommende „Sommerhaus der Stars“ in Nordrhein-Westfalen.

Schon im Spätsommer sollen die beiden Queers bei RTL und auf RTL+ zusammen mit unter anderem GZSZ-Schauspieler Raúl Richter (37) & Vanessa Schmitt (28), TV-Sternchen Alessia Herren (22) und Partner Can (27), GNTM-Model und Influencerin Tessa Bergmeier aus Überlingen am Bodensee (34) + Freund Jakob (39), Designerin Sarah Kern (55) und Tobias Pankow (38) sowie Influencer und Herzensbrecher Umut Tekin (26) und Emma Fernlund (23) um den begehrten Titel „DAS Promipaar 2024“ und das Preisgeld von 50.000 Euro kämpfen. Dazwischen wird im idyllischen Bocholt-Barlo vor laufenden Kameras gekocht, gedisst, gestritten und vor allem werden Paarspiele gespielt, die es in sich haben. Mal geht es hoch hinaus, mal wird es schlammig – und fast immer liegt Stroh rum. Guilty pleasure! www.rtl.de

