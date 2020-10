Wenn der schwule Sohn auf den dementen Macho-Vater trifft …

Mit „Falling“, der ersten Regie- und Drehbucharbeit des mehrfach Oscar nominierten Schauspielers Viggo Mortensen, einer Geschichte über die Beziehung eines offen schwul lebenden Sohnes zu seinem extrem homophoben Vater, der unter einer beginnenden Demenz leidet, kommt Ende November ein Film in die deutschen Kinos, der vermutlich die Fans von Mortensen als Schauspieler ebenso interessieren wird wie die Liebhaber*innen queerer Filmkunst.

× Erweitern So fasst der Filmverleih Prokino die Story zusammen: John (Viggo Mortensen) lebt mit der Wut seines Vaters, seit er denken kann. Auch im Alter macht Willis keinen Hehl daraus, dass er den Lebensstil seines offen homosexuell lebenden Sohnes zutiefst verabscheut. Einst versuchte der nach außen hin so stark wirkende Mann aus dem Mittleren Westen seinen Sohn zu einem echten Mann zu erziehen – doch der weltoffene, tolerante John distanzierte sich als Erwachsener vollständig vom männlichen Rollenbild seines Vaters, das sich durch Aggressivität und Engstirnigkeit auszeichnet. Als Willis mit einer beginnenden Demenz kämpft, nimmt ihn John trotz der schmerzhaften Erinnerungen an die gemeinsame Vergangenheit in sein Haus in Kalifornien auf. Dort lässt Willis den unkontrollierbaren, negativen Gefühlen gegenüber seinem Sohn freien Lauf. Plötzlich hat John die volle Verantwortung für denjenigen Mann, der ihm im Leben am meisten weh getan hat …

„Falling“ lebt von scharfen Kontrasten: Willis, der Vater, ist ein aggressiver, homophober Macho, der, wann immer er eine Hand frei hat, darin eine Zigarette oder Bierflasche hält und von Gemüse auf dem Teller genauso wenig hält wie von Lesben und Schwulen in der Gesellschaft. Kaum etwas ist ihm, der sein Leben als Farmer verbracht hat, so wichtig, wie in seinem eigenen Haus und Hof sagen und tun zu können, was immer er will. In seinem vollkommen unreflektierten Bild des harten, den Kampf mit Mensch und Umwelt nie aufgebenden Mannes, verhält er sich zu seinem Sohn ebenso wie zu seiner Frau drastisch unsensibel und rücksichtslos. Demgegenüber ist der mit seinem Mann Eric und der gemeinsamen Adoptivtochter Monica lebende John ein urbaner, hoch gebildeter, sensibler, gesundheitsbewusster und offen schwul lebender Mann.

× Erweitern Foto: Studiocanal

Fast wie ein Kammerspiel

Der Film erzählt die Geschichte von John und Willis durch das beständige Pendeln zwischen Momenten der Gegenwart, in denen Willis durch seine beginnende Demenz seine Eigenständigkeit verliert und Rückblenden in die Vergangenheit, die wie Erinnerungsfetzen und Assoziationen der beiden Protagonisten sich immer wieder in deren Bewusstsein mischen.

Schauspielerisch sehr überzeugend sind dabei sowohl Lance Henriksen als Willis wie auch Viggo Mortensen als John. Der Film, der trotz der aggressiv-lauten Attacken und Schimpfkanonaden von Willis insgesamt eher leise Töne anschlägt, wirkt fast wie ein Kammerspiel. Er lebt von Gesprächssequenzen und einfachen Bildern. Allerdings fand ich ihn dabei auch ein wenig steril. Man wird das Gefühl von Filmstudio beim Schauen nicht richtig los. Verstärkt wird dieser Eindruck noch dadurch, dass es faktisch keine Entwicklung der Figuren gibt. Willis bleibt sich in seiner aggressiv-aufbrausenden Macho-Natur ebenso treu wie John als verantwortungsvoller, sensibler und reflektierter schwuler Mann. Auch die Demenzerkrankung von Willis scheint eher auf der Stelle zu stehen als irgendwie zu einer Entwicklung zu führen.

× Erweitern Foto: Studiocanal

Hier waren für mich andere Filme mit vergleichbaren Themenschwerpunkten deutlich beeindruckender, z.B. „Still Alice“ als Drama der Demenz (männer* Interview) oder „Der verlorene Sohn“ als Vater-Sohn und Familiendrama (männer* Interview und Filmtipp), ähnlich wie auch „Jonathan“, ein Film, bei dem der die Verantwortung übernehmen müssende Sohn die Homosexualität seines sterbenskranken Vaters entdeckt.

Nichtsdestotrotz: Das Vater-Sohn-, Generationen- und Familiendrama „Falling“ ist allein schon wegen der schauspielerischen Leistungen wert, angeschaut zu werden. Und das nicht nur, wenn einen queere Themen interessieren.