Fernsehtipp am Dienstag: „Sommer 85“

Unter dem Titel „rbb QUEER“ präsentiert das rbb Fernsehen auch 2023 eine eigene Filmreihe jenseits der Hetero-Norm: großes Kino mit berührenden Liebesgeschichten, mitreißenden Coming-of-Age-Filmen und bewegenden Außenseiter*innen-Porträts.

Vom 4. Juli bis zum 15. August 2023 laufen dienstags um 22:45 Uhr insgesamt sieben queere Filme, sechs davon als deutsche Erstausstrahlung. Nach ihrem Start sind die meisten Filme für 14 bzw. 30 Tage in der ARD-Mediathek zu sehen. Los geht es am 4. Juli mit „Sommer 85“ (zu unserem Interview mit François Ozon dazu geht es hier).

Über den Film: Das Buch „Tanz auf meinem Grab / Dance on My Grave“ von Aidan Chambers war 1982 eines der ersten Bücher, die eine homosexuelle Liebesgeschichte erzählten und in großen Verlagen erschienen. François Ozon hat es verfilmt. Alexis gerät beim Segeln an Frankreichs Mittelmeerküste in Seenot und wird vom coolen David (Benjamin Voisin) gerettet. Die beiden Teenager haben eine leidenschaftliche Affäre, doch Alexis (Félix Lefebvre) will David nur für sich, der hingegen will Spaß mit vielen Menschen ...