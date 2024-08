Filmische Totalausfälle: Oliver Kalkofe und Peter Rütten legen los

×

Expand Foto: RTL / Philipp Rathmer SchleFaZ - Die schlechtesten Filme aller Zeiten Schon als Kolumnist bei einer Fernsehzeitung in den 1990ern sorgte Oliver Kalkofe für Lacher, provozierte und brachte zum Nachdenken. Der 1965 in Engelbostel Geborene ist bundesweit als Comedian, Kolumnist, Parodist und Synchronsprecher beliebt und bekannt. Und macht sich auch für LGBTIQ*-Rechte und gegen Rassismus stark.

Was mitunter auf TikTok, YouTube oder im TV gesagt und dargeboten wird, verschlägt oft die Sprache. So viel Blödsinn und Schwurbelei muss kommentiert werden! Das kann Oliver Kalkofe perfekt und unterhaltsam. Doch auch zusammen mit Peter Rütten läuft der vielseitige Künstler zur Hochform auf.

Ihr gemeinsames Projekt „#SchleFaZ – DIE SCHLECHTESTEN FILME ALLER ZEITEN“ gibt es nun nicht mehr bei Tele5, sondern bei NITRO und RTL+ zu genießen. Was das ist? Hier werden Filme, die dermaßen – meist ungewollt – schlecht sind, gezeigt, kommentiert und parodiert. Viele Perlen wurden hier schon zum Kult. Und im August geht der Spaß weiter, denn dann legen die beiden Schrottfilm-Experten Oliver Kalkofe und Peter Rütten scharfsinnig und ironisch los. Ab dem 30. August gibt es immer freitags gegen 22 Uhr bei NITRO eine neue Folge, auf RTL+ können die Folgen bereits eine Woche im Voraus gestreamt werden.

Das Comeback der #SchleFAZ-Reihe wird mit einem Film von 1999 gefeiert: „S.O.S. Barracuda: Der Tod spielt Roulette“. Ein Titel, der Großes verspricht. Und erst die Darsteller*innen, die hier mitmachten: Heinz Hoenig, Verona Feldbusch und Maren Gilzer! Am 6. September knöpfen sich die beiden dann „Aerobicide“ vor, ein Streifen von 1987. Ihn beschreiben Oliver Kalkofe und Peter Rütten so: „Aerobicide schlägt doch gnadenlos wertvolle Lebenszeit mausetot und metzelt nebenbei noch eiskalt jedes menschliche Plausibilitäts-Empfinden nieder. Ein neonfarbener Gymstudio-Schlitzer-Schocker, geschmiedet in glühend heißem Drehbuch-Irrsinn und somit wie gemacht für einen exquisiten SchleFaZ-Abend im Kreise der Lieben!“ Wir freuen uns! www.rtl.de

