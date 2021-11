Florian David Fitz, Iris Berben und Caroline Peters

Florian David Fitz als Jesus

Auch als Jesus sorgte Florian David Fitz für volle Kinos. Seine erste schwule Rolle hatte der Szeneliebling in „Das perfekte Geheimnis“ 2019 an der Seite von unter anderem Wotan Wilke Möhring. Auch schön: In dem Magazin GQ zeigte sich Florian David Fitz schon hüllenlos.