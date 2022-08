Gesucht: Deutschlands BESTE Dragqueens

× Erweitern Foto: M. Rädel Kween Gypsy

Foto: VH1 / OUTtv RuPaul

Außenseitern und marginalisierten Gemeinschaften wollte das Team von World of Wonder aus den USA eine Stimme geben, für LGBTIQ*-Sichtbarkeit in den Medien sorgen, Dragqueens eine Plattform bieten.

Nun, das ist mehr als geglückt, mittlerweile ist World of Wonder international erfolgreich. Dank Formaten wie „RuPaul’s Drag Race“ kennt nun die ganze Welt Dragqueens, den Unterschied von Drag und trans* und Begriffe wie Kiki.

Und jetzt sucht das Team von World of Wonder Dragqueens aus Deutschland! Noch bis zum 26. August kann #mensch sich bei World of Wonder bewerben. Und zwar hier: WorldofWonder.com/Casting

Unser Bild oben zeigt Kween Gypsy, eine inspirierende und liebenswerte Aktivistin und kurdische Dragqueen. www.instagram.com/Kweengypsy