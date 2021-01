Gute Neuigkeiten für Riemelt-Fans

× Erweitern Foto: ZDF / Gordon Muehle Max Riemelt als Kommissar Lutz Gehring, rechts: Nadja Bobyleva als Polizistin Sanela Beara im kommenden ZDF-Film „Der Schneegänger“

Foto: www.instagram.com/maxriemelt Max Riemelt

Gerade arbeiten Regisseurin Claudia Garde und Odeon Film an einem sechsteiligen Thriller für den WDR namens „Bonn“, ab März wird gedreht. Und Max Riemelt ist dabei!

Zudem zeigt das ZDF eine neue Produktion mit dem Szeneliebling, „Der Schneegänger“ soll am 22. Februar als „Der Fernsehfilm der Woche“ ausgestrahlt werden.

Der Krimi spielt in Brandenburg – am Stadtrand von Berlin – und erzählt von einem Kriminalfall in der dortigen kroatischen Exilgemeinde: Die Leiche eines vor zwei Jahren verschwundenen Kindes wird im Wald gefunden, Polizistin Sanela Beara (Nadja Bobyleva) und Kommissar Lutz Gehring (Max Riemelt) ermitteln ...

Foto: M. Rädel Max Riemelt

„Gehring ist ein nüchterner, engagierter, aber nicht allzu emotionaler Polizist. Mir gefällt, dass er vielschichtig ist und dabei undurchschaubar bleibt. Der Polizeialltag und die dadurch entstehende Härte ist mir als Person eher fremd“, so Max Riemelt über seine Rolle im Film. Einige Szenen wurden in einem Boxclub gedreht, hierzu verrät der Schauspieler: „Kampfsport begleitet mich seit meiner Jugend und hilft mir bis heute Struktur für mein Leben zu finden. Es ist mehr als ein Sport, eher eine Lebenseinstellung. Die Boxclubszenen haben wir an meiner üblichen Trainingsstätte in Berlin gedreht. Diese Räume sind mir also sehr vertraut.“

