Hape Kerkeling: NEUER Film!

× Erweitern Foto: Michael Zargarinejad

Expand Foto: Christian Hartmann Christoph Maria Herbst Christoph Maria Herbst

Die im Theater so erfolgreiche Komödie „Extrawurst“ wird von Marcus H. Rosenmüller fürs Kino inszeniert. Mit dabei sind neben Hape Kerkeling (großes Bild oben) weitere Stars wie Christoph Maria Herbst, Fahri Yardim, Anja Knauer und Friedrich Mücke.

In einem Jahr, am 15. Januar 2026, soll der Film dann endlich in den Kinos starten. Das ist wirklich noch sehr lange hin, aber wir wollte Euch diese frohe Kunde nicht vorenthalten. Sorgten sich doch einige unserer Leser*innen, dass Hape Kerkeling womöglich ganz ins Private abtauchen will. Tut er nicht.

Und darum geht es in dem Stück „Extrawurst“: Bei einer Mitgliederversammlung eines Provinz-Tennisclubs soll als letzter Programmpunkt über die Anschaffung eines neuen Grills für die Vereinsfeiern abgestimmt werden. Doch ein Mitglied ist Muslim – und darauf will #mensch Rücksicht nehmen und daher einen extra Grill anschaffen (gläubige Muslime dürfen ihre Grillwürstle nicht auf einen Rost mit Schweinefleisch legen). Doch die eigentlich gutgemeinte Idee lässt Atheisten und Gläubige, Deutsche und Türken, Gutmenschen und Hardliner aufeinanderkrachen ... Woker Stress in der Provinz, das schreit doch förmlich nach Christoph Maria Herbst und Hape oder? Wir sind sehr gespannt aufs Ergebnis. www.hapekerkeling.de

Wir sind auch auf Instagram: