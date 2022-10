Heute bei OUTtv: „RuPaul's Drag Race All Stars 410“

RuPaul's Drag Race

Im großen Finale von „RuPaul’s Drag Race All Stars 4“ müssen die Queens zum Song „Super Queen“ den Text schreiben, ihre Strophe aufnehmen und sie selbst performen.

Wer geht mit der Krone nachhause und kommt zu Chad Michaels, Alaska und Trixie Mattel in die Drag Race Hall of Fame? Heute erfährst du es auf OUT.tv

Über RuPaul: „We're all born naked and the rest is drag“, „Sashay away“ oder auch „When you become the image of your own imagination, it's the most powerful thing you could ever do“ sind ihre Sprüche. Die Dragqueen RuPaul, die seit den späten 1980ern dank Hits wie „Looking Good, Feeling Gorgeous“ und „Supermodel (You Better Work)“ und der TV-Show „RuPaul's Drag Race“ weltweit erfolgreich ist, wurde am 17.11.1960 in San Diego/USA geboren. Und zierte schon unser Cover!