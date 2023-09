„Drag Race Germany“: Heute geht es los

×

× Erweitern Foto: @wowpresentsplus Co-Moderator Gianni Jovanovic, Moderatorin Barbie Breakout und Jury-Mitglied Dianne Brill

Foto: Selfie Barbie Breakout Zur Jahrtausendwende hatte Barbie bei uns eine Kolumne

„Drag Race Germany“ startet im September. Und Barbie Breakout ist die Moderatorin! Ihr zur Seite steht Gianni Jovanovic. Schon seit ein paar Wochen verraten wir euch online immer wieder etwas mehr zum Start von „Drag Race Germany“, nun darf auch endlich das genaue Datum verbreitet werden. Padam padam: Es ist der 5. September. HEUTE!

Wer es schauen will, muss sich den Streaming-Service von Paramount besorgen: Paramount+. „Endlich wird Deutschland, Österreich und die Schweiz in den Genuss der spektakulären Show kommen, während der Rest der Welt sie auf WOW Presents Plus erleben kann“, so das Team von #DragRaceGermany via E-Mail an uns. Klingt doch sehr gut, oder? Darum geht es: „In dieser Show werden Dragqueens aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gegeneinander antreten und sich in Herausforderungen rund um Schauspielerei, Mode, Comedy und vielem mehr beweisen, um der nächste Drag-Superstar zu werden und den grandiosen Geldpreis zu gewinnen“. Wir sind gespannt.

Über Barbie Breakout: Sie ist eine Community-Ikone, die nicht nur als Autorin, Podcasterin und Moderatorin erfolgreich ist, sondern sich auch als Aktivistin betätigt. Ein besonderer Fokus ihrer Arbeit liegt darauf, die Stigmatisierung im Zusammenhang mit HIV abzubauen. Barbie steht für Entschlossenheit und den unerschütterlichen Glauben an die Macht des eigenen Handelns, um Veränderungen zu bewirken.

Und wir freuen uns auch über Co-Moderator Gianni Jovanovic, ein beeindruckendes Beispiel für Mut und Widerstand. Als prominente Stimme der deutschen Rom*nja-Community setzt er sich leidenschaftlich für LGBTIQ*-Rechte von People of Colour ein. Seine eigene Geschichte von Diskriminierung, Widerstand und Wachstum teilt er in seinem Buch „Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit“. Gianni Jovanovic ermutigt uns, durch Schwierigkeiten hindurchzugehen und zeigt, wie persönliche Erfahrungen Veränderungen in der Gesellschaft bewirken können.

Hintergrundwissen über die Erfinderin RuPaul: „We’re all born naked and the rest is drag“, „Sashay away“ oder auch „When you become the image of your own imagination, it’s the most powerful thing you could ever do“ sind ihre Sprüche. Die Dragqueen RuPaul, die seit den späten 1980ern dank Hits wie „Looking Good, Feeling Gorgeous“ und „Supermodel (You Better Work)“ und der TV-Show „RuPaul’s Drag Race“ weltweit erfolgreich ist, wurde am 17.11.1960 in San Diego, USA, geboren. Wie ganz aktuell Barbie zierte RuPaul auch schon unser Cover.