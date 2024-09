„Das Sommerhaus der Stars“ – Heute geht es los ...

× Erweitern Fotos: RTL / Stefan Gregorowius Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare Diese quirligen Pärchen leben gemeinsam unter einem Dach in Bocholt-Barlo (NRW), müssen sich mit den anderen Promi-Paaren arrangieren und Spiele gewinnen

Auweia, es wird wieder trashig. Laut. Womöglich übergriffig. Oft lustig. DAS TV-Streaming-Format, das neben #IBES am ehesten die Bezeichnung Guilty Pleasure verdient, ist zurück: „Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“.

Mit dabei sind „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Schauspieler Raúl Richter (37) und seine Vanessa Schmitt (28), TV-Sternchen Alessia Herren (22) und ihr Partner Can (29), Bodensee-Model Tessa Bergmeier (35) und Freund Jakob (39), Designerin Sarah Kern (55) und Tobias Pankow (39), Reality-Ikone Sam Dylan (33) und sein Rafi Rachek (34) („Es gibt so viele 0815-Paare. Uns gibt’s nicht noch einmal. Wir sind so verschieden und passen doch zusammen. Wir polarisieren!“), Model Theresia Fischer (32) und ihr Stefan Kleiser (57), Reality-Personality Gloria Glumac (32) und Freund Michael (33) sowie Influencer und Herzensbrecher Umut Tekin (27) und Emma Fernlund (23). „Das Sommerhaus der Stars“, Folge eins gibt es heute, Dienstag, 10.9. gegen 20:15 Uhr auf RTL+, ab Dienstag, 17.9. dann um 20:15 Uhr bei RTL. Wir wünschen viel Spaß. Und den „Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“-Pärchen ganz viel Erfolg und starke Nerven. www.instagram.com/dassommerhausderstars.rtl

