„How Fake Is Your Love?“: Acht Paare auf Mallorca

× Erweitern Fotos: ProSieben / Marc Rehbeck How Fake Is Your Love? Vorsicht, Täuschungsgefahr! Nicht bei allen Pärchen ist die gezeigte Liebe echt ...

Foto: www.eurocreme.com Liebe Partnerschaft Partnerschaften ergeben sich aus Liebe – und da muss man vertrauen können

ProSieben startet im Spätsommer eine neue Show. Bei „How Fake Is Your Love?“ können wir dann dienstags ab 20:15 Uhr acht Paaren dabei zuschauen, wie sie sich lieben, DIE ANDEREN betrügen und sich bestärken. Die anderen Teilnehmer betrügen, genau. Denn nicht jedes Paar ist auch in der Realität echt.

„Fake Couples mischen sich unter die echten Paare, um sie und die Zuschauer*innen mit einer erfundenen Lovestory hinters Licht zu führen. Egal ob beste Freund*innen, Arbeitskolleg*innen oder flüchtige Bekanntschaften – nur wer erfolgreich vorspielen kann, die große Liebe gefunden zu haben, bleibt im Spiel um den Gewinn. Dabei wird die Beziehung der Couples immer wieder neu auf die Probe gestellt“, so der TV-Sender, der auch selbstverständlich immer queere Paare mit ins Rennen seiner Sendungen schickt. Sichtbarkeit im Trash-TV: auch gut.

„Schaffen es die Couples tatsächlich, die Fakes unter sich zu finden, füllt sich der Jackpot um jeweils 10.000 Euro. Zweifeln sie hingegen an einer echten Beziehung und schicken ein wirkliches Paar nach Hause, gibt es auch kein Geld“, so ProSieben über das Konzept. „Dem Paar, das die liebevollste und mitreißendste Beziehung zeigen kann, winkt nicht nur der Titel, sondern auch ein Geldpreis.“ Gedreht wurde auf einer Finca auf Mallorca, ab dem 7. September kann man immer dienstags ab 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn den Paarspielen zusehen. Moderiert wird der Spaß übrigens von Annemarie Carpendale, die einst Tänzerin bei Bellini war. Passt.