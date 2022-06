„How to Dad“ mit Vladimir Burlakov

× Erweitern Foto: ARD Degeto / Bernd Schuller How to Dad mit Patrick Güldenberg, Vladimir Burlakov, Ugur Kaya und Helgi Schmid

Foto: ARD Degeto / Bernd Schuller Vladimir Patrick Güldenberg, Vladimir Burlakov, Ugur Kaya und Helgi Schmid als quirlige Väter

Die ARD widmet sich in dieser neuen Serie den Vätern des 21. Jahrhunderts. Und das ist urkomisch.

Ein Vater-Quartett muss sich in der Serie „How to Dad“ mit seinen Rollen auseinandersetzen. Ort der Handlung ist der Vorraum eines Ballettstudios, hier treffen sich die Väter. Und die könnten kaum unterschiedlicher sein! Da wäre zum Beispiel der sexy Influencer Roman, der passionierte Stay-at-Home-Dad Berti, der maskuline Old-School-Typ Sami und der smarte „CEO im Sabbatical“ Alexander.

Auf Social Media verrät der queere Stern Vladimir Burlakov, der den Alexander spielt, dazu: „Ich hatte selten so viel Spaß am Set wie bei ,How to Dad'! Abgesehen von den – in meinen Augen – wirklich außergewöhnlich witzigen Büchern hat Jakob Lass uns so viele Freiheiten und Raum zum Improvisieren gegeben, dass sich dieses Projekt zum Herzensprojekt entwickelt hat! Ich bin mega gespannt, wie ihr es findet.“

Die Serie „How to Dad“ ist seit dem 10. Juni in der ARD-Mediathek zu sehen. Über Vladimir Burlakov: Der am 22. Juli 1987 in Moskau geborenen TV-, Kino- und Theater-Schauspieler ist einer der beliebtesten „tatort“-Kommissare. Erstmals zeigte der Star aus „Beat“, „Die Hebamme“ und „Oktoberfest 1900“ 2021 seinen Liebsten. Anlass war die „GQ Men of the Year“-Gala, die in seiner Wahlheimat Berlin stattfand.