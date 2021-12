„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ im Januar

Das #Dschungelcamp kehrt zurück. Am 21. Januar 2022 startet um 21:30 Uhr bei RTL die 15. Jubiläumsstaffel des umstrittenen und extrem populären Erfolgsformats. Mit dabei ist 2022 auch Harald Glööckler.

Über seine Teilnahme verriet er uns am Telefon: „Zum Teil liegt es an Corona, am Lockdown. Ich saß 2020 in meinem Garten und dachte mir: Jetzt sitze ich hier, sauber weggesperrt, dabei brauche ich Öffentlichkeit, etwas zu tun. Ich bin nicht gerne in der Defensive, ich brauche ein Projekt! Dann kam die Anfrage für den Dschungel. Übrigens die zweite, die erste kam 2010 für die englische Variante, aber da hatte ich keine Zeit. Und damals auch ein paar Einwände … Aber wovor sollte ich da Angst haben? Ich bin ein Kind vom Land, da hat man keine Angst vor Ratten. Meine Tante hatte eine Mühle, da lagen manchmal sterbende Ratten rum, wenn man, wie damals üblich, mit Gift gegen sie vorgegangen ist. Furchtbar. Ich habe mir, als ich das Buch ,Prince Pompöös' schrieb, überlegt: Was hast du schon alles erlebt? Was willst du noch erleben? Ich predige den Leuten immer, ihre Komfortzone zu verlassen, also war ich mal dran!“