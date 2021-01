Interview mit „RTL-Dschungelshow“-Star Nina Queer

× Erweitern Foto: M. Rädel DJ Magic Magnus, etwas Monstera und Nina Queer

Foto: Jack Zander aka SuperZandy Lars Tönsfeuerborn Nina Queer Lars von „Prince Charming“ ist auch in der Show

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ ist Trash-TV der Superlative. Dieses Jahr präsentiert RTL die Nachfolgeshow namens „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“, wir haben das Interview mit einer der 12 Kandidat*innen.

2020 war ein hartes Jahr für Partyveranstalter und Dragqueens. Du hast es gut gemeistert, oder?

Ich glaube das hat viel mit Karma zu tun. Während andere Neid und Missgunst verbreitet haben, war ich stets damit beschäftigt, mich neu zu erfinden, die Krise zu meistern und Auswege zu finden. Mit Niedertracht und Frustration kommt man da nicht voran. Ich hab mich vor Corona ständig neu erfunden, habe es währenddessen gemacht und werde es auch nach dieser schrecklichen Zeit tun. Das bin ich meinen treuen Gästen und lieben Freunden schuldig. Am Ende setzt sich Qualität eben immer durch, während Lügen und Intrigen gestraft werden. Möglicherweise nicht vom Publikum, aber doch immer vom Universum. Und um niemanden zu beleidigen oder etwas vorzuwerfen: Nicht jeder hat den Intellekt einen Bestseller zu schreiben.

Du bist ja von der Klubgröße zum TV-Stern geworden. Wie entwickelt sich Deine Zusammenarbeit mit Comedy Central 2021?

Die Zusammenarbeit mit Comedy Central ist für mich perfekt. Man gibt mir den nötigen jeden Freiraum, um mich zu entwickeln und mitzugestalten. Man hört mir zu und nimmt kreative Vorschläge gerne entgegen. 2021 machen wir zusammen gleich drei Projekte. Das erste wird gleich Anfang März realisiert, denn dann geht es in die vierte Staffel von „Roast Battle“ und ich darf wieder als Moderatorin dabei sein.

Jannik Schümann war schon vor seinem Coming-out regelmäßig Gast bei Deinen Partys in Berlin. Was sagst du zu seinem Coming-out?

Das Schönste, was es im Leben geben kann, ist es verliebt zu sein und sein Glück in die ganze Welt hinauszuschreien. Von daher bin ich voll und ganz bei Jannik. Ich wünschte mehr Menschen hätten diesen Mut und das Selbstbewusstsein, zu den Personen zu stehen, die sie lieben.

Foto: M. Rädel Désirée Nick Désirée Nick war auch schon im Dschungel – und musste viel schlucken!

Was wurde aus deinem Zoff mit Désirée Nick?

Was soll daraus geworden sein? Ich kann die Alte immer noch nicht leiden. Nachdem ich ihr die Freundschaft gekündigt habe, zeigte sie mir noch einmal und unmissverständlich ihr wahres Gesicht und bestätigte mir damit, dass der Weg, den ich gegangen war, der richtige ist.

Unlängst kursierte ein schönes Foto von Dir und Szeneliebling Florian David Fitz. Wie ist Euer Verhältnis?

Ach – Es gibt so viele Fotos von mir und Prominenten. Wenn da immer ein „Verhältnis“ dran hängen würde, käme ich gar nicht mehr zum Arbeiten.

Nadja Abd el Farrag Naddel war schon Gästin im „Irrenhouse“, einer Party von Lady Queer

Hast Du mit Naddel noch Kontakt?

Nein. Leider nicht. Sie hat sich aus dem Showbiz zurückgezogen und ist normalen Tätigkeiten nachgegangen. Was ich sehr schätze. Diese Branche hätte sie am Ende umgebracht. Ich hege nach wie vor tiefste Sympathien für sie und sie wird immer eine Freundin bleiben und in meinem Herzen sein.

In wenigen Minuten besteigst du das Flugzeug nach Köln, um dort an der Dschungelshow teilzunehmen. Bist du aufgeregt?

Nein. Fernsehen zu machen regt mich nie besonders auf. Es ist mein Element und ich beziehe daraus Energie. Als geborene Entertainerin kann es keinen anderen Platz auf der Welt für mich geben. Ich bin aber schon Wahnsinnig gespannt darauf, welche Leute und Aktionen mir dort erwarten. Ich weiß ja gar nichts und weil es kein reguläres Dschungelcamp in Australien ist, konnte ich mich auch auf keinerlei Eventualitäten einstellen. Das wird auf jeden Fall eine sehr verrückte Zeit.

Rechnest du dir ernsthafte Chancen auf den Gewinn aus?

Das ist mir völlig egal. Ich mache in der Show mit und das alleine macht mich bereits zur Gewinnerin. Natürlich werde ich mich auch für den Sieg ins Zeug legen, aber mich sicherlich nicht anbiedern. Es gibt nichts ekelhafteres als Menschen, die etwas verbissen gewinnen wollen. Es ist vergleichbar mit der Gier nach Macht. Kein Mensch will sowas sehen. Naja … Ich zumindest nicht. Am Ende ist es vielmehr eine einfache, mathematische Aufgabe: Wenn jeder der mal mit mir geschlafen hat, für mich anruft, müsste ich die Show ganz sicher gewinnen.

*Interview: Michael Rädel

www.facebook.com/NinaQueer