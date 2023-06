„It's a Sin“ mit Olly Alexander – ZDF & ZDFneo

× Erweitern Foto: Tom van Schelven It's a Sin, Olly Alexander

Foto: @YearsAndYears Olly Alexander von Years & Years

Die fünfteilige britische Dramaserie „It's a Sin“ feiert ihre deutsche Free-TV-Premiere im Hochsommer! Ab Samstag, den 8. Juli 10 Uhr, sind alle Folgen in der ZDF-Mediathek zu streamen, ab dem 7. Juli, dann ab 22 Uhr bei ZDFneo zu sehen.

Die queere Serie mit dem Sänger von Years & Years als Ritchie spielt im wilden London der 1980er-Jahre. Pop, High Energy, Punk, WGs, Partys, Mode, Lebenslust, endlich queer leben. Aber auch: AIDS. Eine als „Schwulenseuche“ gebrandmarkte Krankheit, die wie ein Damoklesschwert über der LGBTIQ*-Community hängt und mehr und mehr Opfer fordert ...

Schauspieler und Sänger Olly Alexander verrät dazu schriftlich: „Im Kern ist die Geschichte universell. Jeder, der schon einmal erlebt hat, wie es ist, erwachsen zu werden, sich zu verlieben oder ein gebrochenes Herz zu haben, kann nachempfinden, was die Figuren durchmachen. Außerdem ist mir persönlich klar geworden, wie viele Menschen sich dieses besonderen Moments der Geschichte nicht bewusst sind. Wie die Menschen behandelt wurden, welche Auswirkungen das auf ihr Leben hatte. Ich denke, es wird vielen Leuten die Augen öffnen. Für mich als schwulen Mann ist das ein wichtiger Teil unserer queeren Geschichte. Ich denke, es hilft, zu verstehen, auf welche Weise Homophobie fortbestanden hat und wie die AIDS-Krise eine so große Gemeinschaft betraf. Das tut "It's a Sin", indem es eine bewegende und schöne Geschichte über echte Menschen erzählt, mit der sich, glaube ich, jeder identifizieren kann.“ www.zdf.de