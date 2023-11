Boys, Boys, Boys ✨ Jan Köppen und die Queers

× Erweitern Foto: RTL+ Take Me Out Hilft auch Männern, ihr Herzblatt zu finden: Jan Köppen

Foto: RTL / Stefan Gregorowius Moderator Jan Köppen Ein Single versucht alle 30 Singles von sich zu überzeugen. Wer kein Interesse hat, drückt den Buzzer und ist „weg vom Markt“

Gleich zwei neue „Take Me Out – Gay-Specials“ kommen auf uns zu. Mit dabei ist wieder, die Überschrift hat es bereits verraten, Jan Köppen („IBES“) und natürlich viele flirtwillige schwule Männer.

An den Buzzern! Und auf der Suche nach dem Traumprinzen, der großen Liebe oder eben einem Flirt ... „Die Regeln sind wie immer, doch hier stellt sich ein mutiger Mann dem Urteil von 30 schwulen Single-Herren“, so der TV-Sender RTL dazu vorab **. „Wer als Teilnehmer auf den Buzzer drückt, nimmt sich selbst aus dem Spiel und das Licht am Pult erlischt. Es folgen zwei weitere Runden, in denen der Kandidat nach und nach mehr von sich preisgibt. Oft zeigt der Single außerdem ein besonderes Talent ...“

Hier wird keiner vorgeführt. Aber: „Wie gewohnt wird Jan Köppen den Männern Runde für Runde auf den Zahn fühlen“ – und das kann er ja bei „Take Me Out – Boys, Boys, Boys“ am 2. Dezember um 23 Uhr auf RTL wieder ganz charmant und witzig. ** Der passende Streamingdienst heißt RTL+, dort sind die Folgen dann schon eine Woche vorher zu genießen. Mehr Features dieser Art findest du hier: www.instagram.com/blu_germany