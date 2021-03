Jannik Schümann, Rassismus, Barcelona und Drogen

Der seit wenigen Wochen auf amazon prime zu sehende Film „Deine Farbe“ von Regisseurin Maria Diane Ventura nimmt uns mit auf eine tragische Reise. Der Film ist eine ungewöhnliche Coming-of-Age-Geschichte zweier (fast symbiotischer) Freunde, die in Barcelona versuchen, ihr Streben nach Glück zu genießen. Der eine zielstrebig, der andere diskriminiert und überfordert.

Karl (Jannik Schümann („Dem Horizont so nah“, „tatort“, „Die Mitte der Welt“)) und Albert (Nyamandi Ad­rian („Tribes of Europa“,„Alarm für Cobra 11“)) leben in der deutschen Provinz in bürgerlichen, normalen Verhältnissen. Zusammen versuchen sie sich an einem Filmprojekt, das sie aber schon nach kurzer Zeit abbrechen.