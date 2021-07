× Erweitern Foto: Universal Pictures Jennifer Hudson ist Aretha

Aretha, inszeniert von Andy Warhol 1986

Am 16. August 2018 verstarb eine der größten Stimmen des 20. Jahrhunderts. Eine der queeren Szene extrem zugewandte „Black Lives Matter“-Aktivistin, die stimmstark und mit viel Seele „Respect“ einforderte, „A Deeper Love“ verspürte, mit „Sisters Are Doin' It for Themselves“ die Frauenbewegung unterstützte, Gottes „Amazing Grace“ preiste, beim Papst abrockte und mit guten Freund*innen wie Elton John, Annie Lennox und George Michael das Leben und die Musik genoss.

Am 13. August wird der Soundtrack zum Film über ihr Leben veröffentlicht. Und in dem Film spielt Soul-Superstern Jennifer Hudson Aretha Franklin. Eine bessere Wahl hätte es nicht geben können! Der Film startet bei uns allerdings erst im Dezember …

Aretha Franklin auf dem Cover ihres Albums „Sweet Passion“ 1977

„Musik ist ein so lebendiger und atmender Charakter in diesem Film, genau wie sie es auch im Leben von Ms. Franklin war. Der Prozess, diesen Song zu kreieren, war die größte Hommage an ihren Geist, zu der ich in der Lage bin“, so die Schauspielerin schriftlich. „Es war das letzte Ausatmen dieses außergewöhnlichen Projekts und eines, das ich mit vollkommener Befriedigung ausgestoßen habe. Das zusammen mit Carole und Jamie tun zu können, war ein unglaubliches Privileg. Carole ist eine der größten Songwriterinnen aller Zeiten, und ob wir Geschichten ausgetauscht, per Videokonferenz zusammen Klavier gespielt oder an den Texten gearbeitet haben, es war immer eine Lehrstunde – für das Leben genauso wie für die Musik. Jamie und ich haben in der Vergangenheit bereits zusammengearbeitet und es ist immer wieder wundervoll, etwas mit ihm zu erschaffen – er denkt die ganze Zeit auf eine Weise über den Tellerrand hinaus, die die musikalische Erfahrung auf unbeschreibliche Art vertieft. Unser Ziel war es, zu zeigen, dass Musik für Ms. Franklin immer der Anker war, bei allem was sie getan hat, und ich hoffe, dass der Song die Stärke ihrer Stimme veranschaulicht – sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne – die sie immer nach Hause gebracht hat.“