Jetzt „GZSZ“: Lukas Sauer

Die „GZSZ"-Folge mit Lukas läuft am Mittwoch, 21. August um 19:40 Uhr bei RTL

Expand Foto: M. Rädel Lukas Sauer, Fashion Week – Kilian Kerner Der 1991 geborene und ursprünglich aus Heppenheim stammende Wahlberliner Schauspieler wurde durchs Fernsehen bundesweit bekannt

Der beliebte Queer legt nun bei einer DER deutschen Kultserien los, bei der seit 1992 laufenden „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Die „GZSZ“-Folge mit Lukas als Adam Leitner läuft am Mittwoch, 21. August um 19:40 Uhr bei RTL. Vorab verrät der Schauspieler noch ein bisschen was.

„Einigen GZSZ-Fans werde ich vielleicht bekannt vorkommen, weil ich im ersten GZSZ-Spin-Off Sunny - Wer bist du wirklich? den Fußballer Claudio Becker gespielt habe. Claudio war der Alibi-Freund der Influencerin Frida, die zusammen mit Sunny die Foto-Masterclass belegt hat. Es war eine tolle Erfahrung, in dieser Rolle dabei zu sein, und ich freue mich tierisch, jetzt wieder Teil der GZSZ-Welt zu werden. Darüber hinaus könnten mich einige auch aus meiner Zeit bei Unter Uns kennen, wo ich 2014 die Rolle des Aaron Hinz gespielt habe. Seitdem hatte ich die Möglichkeit, als Schauspieler in verschiedenen Produktionen mitzuwirken, wie z. B. in dem Zweiten-Weltkriegs-Drama Waiting for Anya an der Seite von Jean Reno und Noah Schnapp. Auch im Theater war ich aktiv, und was besonders spannend ist: Seit mehreren Jahren spiele ich zusammen mit Ulrike Frank in dem Stück Ein gemeiner Trick, mit dem wir auch dieses Jahr wieder auf Theatertournee gehen werden. Vielleicht haben uns einige GZSZ-Fans dort schon einmal zusammen erlebt – und wer weiß, vielleicht gibt es uns auch bald wieder gemeinsam zu sehen, nur dieses Mal eben vor der Kamera und im GZSZ-Kiez“, so Lukas via E-Mail „Was ich verraten kann, ist, dass die Geschichte um Adam alles andere als langweilig wird und sich die LuMo-Fans auf eine turbulente Entwicklung einstellen müssen. Es wird dramatisch, emotional und vielleicht auch ein wenig chaotisch. Unerwartete Wendungen und Momente, die sicherlich für Gesprächsstoff sorgen werden {...}. Dass ich seit 10 Jahren ins Fitnessstudio gehe, hat stellenweise auch nicht geschadet, da Adam beim Drehen hier und da mal ohne Shirt... und sogar ohne Hose zu sehen ist. Es gehört eben auch dazu, sich physisch in die Rolle zu versetzen, und ich denke, die Zuschauer und Zuschauerinnen werden das zu schätzen wissen – es gibt also einiges zu sehen. Aber Spaß beiseite: Die körperliche Vorbereitung half mir auch dabei, mich insgesamt wohler in der Rolle zu fühlen und Adam authentisch darstellen zu können.“

„GZSZ" läuft montags bis freitags um 19:40 Uhr bei RTL und immer eine Woche vorab auf RTL+.

