Jo Weil 2020: „Verbotene Liebe“

× Erweitern Foto: TVNOW / B. Kraehahn Sexy: der intrigante Paul (Lennart Betzgen)

Foto: TVNOW / B. Kraehahn Jo Weil Jo Weil spielt Oliver Sabel, damals wie heute eine schwule Rolle, der Schauspieler hatte sein Coming-out aber erst später

Von 1995 bis 2015 war „Verbotene Liebe“ eine der erfolgreichsten Soaps im deutschen Fernsehen. Jetzt ist sie zurück bei TVNOW als Streaming-Spaß. Mit dabei sind alte Bekannte und neue Hingucker.

Foto: TVNOW / B. Kraehahn Paul (Lennart Betzgen, l.), Livia (Livia Matthes, m.) und Oliver Sabel (Jo Weil, r.), Verbotene Liebe

„Ich freue mich riesig und wünsche euch mega viel Spaß beim Streamen! Bin sooo gespannt, was ihr sagt!“, freute sich Jo Weil auf Social Media. „Als 2015 die letzte Klappe für die langlebige Seifenoper Verbotene Liebe gefallen war, mussten Fans notgedrungen Abschied von ihren Lieblingsfiguren nehmen. Fünf Jahre später startet Verbotene Liebe – Next Generation als hochwertiges Weekly-Format neu und beschert Zuschauern neben Wiedersehensfreude auch komplett frische Komplikationen für die nächste Generation auf Königsbrunn“, freut sich auch TVNOW.

Und ja, solche Geschichten können durchaus unterhalten, und all die queeren Charaktere ebenso. Worum es geht? Um die Familie von Patriarch und Mode-Mogul Robert Verhoven, die in dem geschichtsträchtigen Schloss Königsbrunn lebt und in der gehobenen Gesellschaft der Rheinmetropole Düsseldorf wirkt und Intrigen spinnt ...