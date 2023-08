Prominente Pfoten-Power mit Jo Weil

× Erweitern Foto: RTL / Markus Hertrich Jo Weil und Hund Sky

Foto: RTL / Markus Hertrich Lars Steinhöfel mit Pippin

Wuff! Zusammen mit 13 anderen TV-Promis legt der Schauspieler am 11.8. um 20:15 Uhr bei „Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands“ auf RTL los. Natürlich für eine gute Sache!

Der 1977 in Frankfurt am Main geborene Schauspieler Jo Weil wurde als Schwuler in einer Serie bekannt, hatte sein privates Coming-out jedoch erst danach. Schon immer setzte Jo Weil sich aber für Queers und auch HIV-Positive ein. Und jetzt tritt er mit seinem Hund Sky be „Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands“ im TV an.

Aber das tut er nicht alleine. Ebenfalls am Start sind unter anderem Martin Semmelrogge mit Teddy, Anouschka Renzi mit Cooper, Lars Steinhöfel mit Pippin und Lucy Diakovska (No Angels) mit Jerry. „Alle Gewinne werden an die von den prominenten Teilnehmer:innen im Vorfeld ausgesuchten Wohltätigkeitsvereine gespendet. Auf RTL+ sind alle Folgen schon eine Woche vor TV-Ausstrahlung abrufbar“, so der Sender. Moderiert werden alle aktuellen „Top Dog“-Folgen samt diesem Promi-Special wieder von Jan Köppen und Frank „Buschi“ Buschmann. Klingt nach Spaß! plus.rtl.de