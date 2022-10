Jochen Schropp erneut bei „Promi Big Brother“

Der am 22. November 1978 in Gießen geborene Moderator ist ein bekanntes TV-Gesicht. Sein Coming-out 2018 sorgte außerhalb der Szene für Aufsehen, minderte aber nicht seine Beliebtheit in der breiten Öffentlichkeit

Aber keine Angst, der Moderator, Autor und Darsteller wird sich nicht vor der Kamera selbst vorführen, er wird wie gewohnt moderieren – an der Seite von Marlene Lufen.

„Dieses Jahr dürfen wir unseren Promis beim Lachen, Weinen, Streiten und Versöhnen zusehen, ohne das Grillfest des Nachbarn oder eine heiße Sommer-Party am Strand zu verpassen. Im Winter mache ich es mir nach Sonnenuntergang sowieso am liebsten auf der Couch gemütlich. Mit ‚Promi Big Brother‘ bieten wir das perfekte Gegenprogramm zur Fußball-WM – mit dem großen Unterschied, dass bei uns jede*r willkommen ist“, so Jochen Schropp via E-Mail an uns.