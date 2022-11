Lästern mit Melissa Khalaj und Jochen Bendel

Das beliebte Moderator*innen-Duo Melissa Khalaj und Jochen Bendel lädt täglich zur „Promi Big Brother“-Nachbesprechung ein, natürlich bei Sat.1

Am 18. November, also schon diesen Freitag, kehrt „Promi Big Brother“ zurück auf die Bildschirme. TV-Trash? Ja, aber auch Spaß. „Ich freue mich jedes Jahr besonders auf die Promis, die gerade nicht so ‚Talk of town‘ sind oder von denen man länger nichts gehört hat. Das ist so spannend, wie wenn man alte Bekannte nach einer langen Zeit zufällig wieder trifft. Entweder quatscht man sich fest oder will bloß schnell weg“, so der queere Moderator Jochen Bendel, der 1992 – 2005 die Quizshow „Ruck Zuck“ moderierte.