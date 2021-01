× Erweitern Foto: Tor Iben Nina Queer, „Zeit der Monster“ von Tor Iben

Foto: Tor Iben Tor Ibens „Zeit der Monster“

Seine Premiere hatte der Streifen im Rahmen der internationalen Hofer Filmtage im Oktober 2020, ab Januar gibt es ihn auf amazon Prime: „Zeit der Monster“ von Tor Iben.

Erzählt wird die Geschichte zweier erbitterter Konkurrentinnen: auf der einen Seite die liebenswerte Amanda, die eine queere Bar im Saarland betreibt und es liebt, zu Schlager-Play-backs ihre Rundungen zu schwingen, auf der anderen Seite die hochenergetische und biestige Justine, die sich einen Spaß daraus macht, diese Dragqueen der alten Schule öffentlich zu veräppeln. Zwei Generationen im Wettkampf (auch mit der Knarre!). Amanda von Hohenstüt fängt an, sich mit ihrer scheinbar aus dem Nichts gekommenen Konkurrentin zu beschäftigen, und beginnt, Justine zu beschatten – die gerade eine Affäre mit dem Stadtrat beginnt ... Die Sache läuft aus dem Ruder.

Foto: www.wolfgang-reeb.de Amanda von Hohenstüt (Wolfgang Reeb) dreht durch

„In den beiden Figuren ging es mir darum, zwei Generationen von Dragqueens zu porträtieren: einmal Amanda als Oldschooldragqueen, die Play-backs auf alte Schlager singt, und Justine als zeitgemäße Drag, die ihre eigenen punkigen Songs singt“, so Tor Iben über die Hauptstory des Films. „Es kommt zu einer Konfrontation der Figur (Amanda, Anm. d. Red.) mit dem sozialen, politischen Jetzt. Der Film spielt durch – und spiegelt –, was dabei herauskommen könnte.“ Gentrifizierung, Rassismus, Vorurteile, Hass und der ewige Kampf von Gut gegen Böse, der Film ist ein pralles Paket an Themen, eine Ode an das Kleine, ein augenzwinkernder Rundumschlag. Der Regisseur selbst sieht seinen Film als politisches Musical und eine Hommage ans „Prekäre“ und an die „Kaschemme“. Sein Film ist aber auch ein einfach großer queerer (Krimi-)Spaß mit Wolfgang Reeb als Amanda von Hohenstüt, Rummelsnuff als Mario und Nina Queer als (ehemalige) Zuhälterin Justine de Brest – das Böse im Kleid!