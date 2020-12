Kalkofes Abrechnung

× Erweitern Foto: Tele 5 Oliver Kalkofe

Foto: Tele 5 Oliver Kalkofe Oliver Kalkofe knöpfte sich auch schon Désirée Nick vor

Am 27. Dezember kann man herzlich lachen oder verärgert mit Aluhut aufm Kopf am Rad drehen, denn dann präsentiert Oliver Kalkofe um 20:15 Uhr „Kalkofes Mattscheibe: Fresse 2020 – Der Jahresrückblick“.

Foto: Tele 5 Oliver Kalkofe als Harald Glööckler

„Was für ein durchgeknalltes Jahr 2020! Ein Corona-Jahr voller durchgedrehter Verschwörungsmystiker, unerträglicher Möchtegern-Promis und sturen Realitätsverweigerern geht zu Ende. Dem TV und Internet-Irrsinn waren kaum Grenzen gesetzt“, so der Comedian auf Social Media. „Die Zuschauer wurden bombardiert mit abstrusen Ansichten eines Attila Hildmann, Geschichtsverdrehungen von renitenten Maskenmuffeln sowie abwegigen Attacken von Wahrheitsleugnern wie Donald Trump.“

Und sie alle werden in seinem satirischen und urkomischen Jahresrückblick parodiert, erklärt und zurechtgestutzt. Danke, Oli. www.facebook.com/Fresse2020

Foto: www.facebook.com/kalkofe Oliver Kalkofe

Über Oliver Kalkofe

Schon als Kolumnist bei einer Fernsehzeitung in den 1990ern sorgte Oliver Kalkofe für Lacher und brachte zum Nachdenken. Der am 12. September 1965 in Engelbostel Geborene ist bundesweit als Comedian, Kolumnist, Parodist und Synchronsprecher beliebt und bekannt. Und macht sich auch für LGBTIQ*-Rechte und gegen Rassismus stark. Weil er ein Hirn hat und toll ist. Wir lieben! www.facebook.com/kalkofe