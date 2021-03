Verwöhnt, egoistisch, queer und vor allem: reich

× Erweitern Foto: Joyn, C. Köstlin Yasin Boynuince als Influencer Janosch

Panische Menschen, dichter Rauch und ein Meer an Einsatzkräften: Was für ein Unglück hat sich am Münchner Hauptbahnhof ereignet? Diesem Ereignis geht die brandneue Coming-of-Age-Serie „Katakomben“ ab dem 11. März auf den Grund.

Foto: M. Rädel Der Regisseur zwischen zwei Klubbern

Alles beginnt mit einem illegalen Rave im Underground. Statt sich in einem etablierten Klub zu langweilen, feiern verwöhnte Teenager der Oberschicht eine Party in den Katakomben unter dem Münchner Hauptbahnhof. Sie wissen nicht, dass hier auch Menschen leben: vom kapitalistischen System verdrängte Menschen. Als ein Feuer ausbricht, gerät der Rave außer Kontrolle.

Erwa Szene aus „Katakomben“, Foto: Joyn

Die Streaming-Serie zeigt auf spektakuläre Weise die feinen Risse, die sich durch unsere Gesellschaft ziehen: Oberschicht gegen Unterwelt und Jung gegen Alt. Besonders die Katakomben, die Tunnel unterhalb der Stadt, die ab den 1970er-Jahren entstanden sind, visualisieren bildstark die Kluft zwischen Arm und Reich.