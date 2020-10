Katja Riemann und Désirée Nick in „Enfant Terrible“

× Erweitern Foto: Weltkino Fassbinder

Foto: Weltkino Katja Riemann (als Gudrun) und Oliver Masucci (als Rainer Werner Fassbinder) in „Enfant Terrible“

Foto: M. Rädel Désirée Nick La Nick spielt Barbara Valentin

Sein Name steht für großartige Filme, die gesellschaftliche Tabus angingen, für weltweit beachtete Filmkunst und für ein queeres Leben, das damals provozierte: Rainer Werner Fassbinder.

Gerade startete der starbesetzte Film „Enfant Terrible“ in unseren Kinos. Herausragend: Oliver Masucci als fordernder, kompromissloser und auch mal unsensibler Fassbinder. Eine würdige Ehrung des genialen Regisseurs.

Rainer Werner Fassbinder, geboren am 31. Mai 1945 in Bad Wörishofen, Bayern; verstorben am 10. Juni 1982 in München, war einer DER Künstler des Neuen Deutschen Films („Die bitteren Tränen der Petra von Kant“, „Angst essen Seele auf“, „Lola“, „Querelle“ **, ...).

Ein Getriebener voller Ideen und Kreativität, der nicht nur das Schöne darstellen wollte – und der schon gar nicht angepasst sein und arbeiten wollte.

** Rainer Werner Fassbinder verstarb während der Endfertigung dieses schwulen Films, das Plakat zum Film stammt von Andy Warhol