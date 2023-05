KINO: Stärke und Überleben, Islam und Queerness

× Erweitern Foto: Patti Perret / A24 Films / Warner Bros. THE INSPECTION (2022)

Ellis French (Jeremy Pope, „Pose“) ist ganz unten angekommen: Von seiner streng religiösen Mutter Inez (Gabrielle Union) aufgrund seiner Homosexualität verstoßen, landet er auf der Straße. Den Weg aus der Obdachlosigkeit und die Hoffnung, den Respekt seiner Mutter wiederzuerlangen, sieht er ausgerechnet bei den US-Marines.

Im Bootcamp spürt er schnell, dass diese Gemeinschaft einen queeren Schwarzen Mann vor gegensätzlichste Herausforderungen stellt: Schikanen und Ausgrenzung muss er in gleichem Maße ertragen, wie sein muslimischer Mitrekrut Ismael. Einzig Drill Sergeant Rosales (Raúl Castillo) scheint Ellis zugewandt zu sein und übt eine starke sexuelle Anziehungskraft auf ihn aus. Die offene Feindseligkeit und Ausgrenzung nimmt weiter zu, dennoch gewinnt Ellis an Selbstbewusstsein und findet in dieser neuen Gemeinschaft Stärke und Anerkennung, die sein Leben und auch die Beziehung zu seiner Mutter verändern.

Regisseur und Autor Elegance Bratton erzählt mit diesem intensiven Drama seine persönliche Lebensgeschichte. Mit spürbarer Authentizität, wahrhaftigen Figuren sowie dynamischen und immer wieder humorvollen Tönen geht „The Inspection“ tief unter die Haut und erzählt die Geschichte eines Außenseiters, der seinen Platz in der Welt findet.

Nach den Oscar-Erfolgen von „Everything Everywhere All At Once” und „The Whale” liefert A24 wieder einen wichtigen Film mit ehrlichen Charakteren: Eine kraftvolle, bewegende und hautnah inszenierte Geschichte über Selbstermächtigung, Anerkennung und die Stärke über sich selbst hinauszuwachsen. Für seine brillante Leistung als Ellis French erhielt der vielversprechende Hauptdarsteller Jeremy Pope die Golden Globe Nominierung als Bester Schauspieler Drama und wurde von der African-American Film Critics Association (AAFCA) als Bester Schauspieler ausgezeichnet. Der Kinostart ist am 24. August.