Empathisches Porträt

Den neuen Film mit Schauspieler Max Riemelt gibt es bei Salzgeber zum Streamen. Der Filmverleih feiert mit „Kopfplatzen“ seine Streaming-Offensive.

„Am 2.4. starten wir für Euch den Salzgeber Club. Der Club präsentiert an dieser Stelle jede Woche, immer donnerstags, eine exklusive VoD-Premiere“, so das Team des queeren Filmverleihs. Eine klasse Sache, nicht nur in Zeiten von Corona.

Der heute startende Film „Kopfplatzen“ erzählt die Geschichte von Markus (Max Riemelt), der tagtäglich gegen seine pädosexuellen Neigungen ankämpft. Er hasst sich dafür. Eines Tages zieht aber eine junge Mutter in seine Nachbarschaft, Jessica und ihr 8 Jahre alter Sohn Arthur. Schnell sieht Arthur in Markus die lang vermisste Vaterfigur und auch Jessica entwickelt Gefühle für Markus, dem es immer schwerer fällt, gegen sein sexuelles Verlangen anzugehen.

Der melancholische Film zeigt einen mit sich kämpfenden jungen Mann, der niemanden Leid zufügen will, der weiß, dass das, was er empfindet nicht sein darf. Seine Liebe zu dem Kind seiner Nachbarin hält er im Zaum, er tut alles, um den Jungen nicht zu treffen. Am Ende aber kann er nicht anders, als eine endgültige Entscheidung zu treffen.

„Mir war es wichtig, der Verantwortung, die mit diesem Thema verbunden ist, gerecht zu werden, indem ich mich ernsthaft mit den daraus ergebenden Fragen auseinandergesetzt habe. Ich wollte den Zuschauern durch ein eher zurückgenommenes Spiel Raum für eigene Fragen und Gedanken lassen, um daraus eine individuelle Haltung zum Thema zu entwickeln“, verriet Max Riemelt über sein Spiel in dem Film.

Über Max Riemelt

Der am 7. Januar 1984 in Ost-Berlin geborene Schauspieler gehört zur ersten Riege der deutschen TV- und Kinostars. Bekannt wurde Max unter anderem mit „Napola – Elite für den Führer“ und „Mädchen, Mädchen“, es folgten populäre Projekte wie „Die Welle“, „Freier Fall“ und „Der Rote Kakadu“. Max Riemelt wurde 2005 als bester männlicher Nachwuchsdarsteller mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet. www.maxriemelt.com

www.salzgeber.de