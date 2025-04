Désirée Nick: „Keine Scheidung ohne Leiche“

Eine ZDF-Komödie, die die Laune hebt in düsteren Zeiten! Und ein bisschen schwarzer Humor tut doch immer gut ...

Die Hochzeitsplaner Nina und Tom hatten sich geschworen, nie wieder miteinander zu arbeiten – doch dann passiert das Schlimmste mit dem Paartherapeuten ... Jetzt bleibt ihnen keine Wahl: Sie müssen zusammenhalten. Zwischen Chaos, Geheimnissen und ganz viel Stress versuchen sie, die Leiche verschwinden zu lassen – und ganz nebenbei auch noch eine perfekte Hochzeit für Juliane Richter (Désirée Nick) auf die Beine zu stellen.

„Die Heirat soll ja der schönste Tag im Leben einer Frau sein. Wenn nun jemand Geld hat, schick ist et cetera, dann muss sich so ein Tag von all dem Luxus abheben, der zur Gewohnheit geworden ist“, verrät die Künstlerin über ihre Rolle und die exklusive Hochzeit im Marokko-Style im Film. „Eine marokkanische Kulisse zu wählen, finde ich deshalb smart, weil man die Hochzeitsgesellschaft nicht erst verschiffen muss, sondern alle in dem exotischen Ambiente ein besonderes Erlebnis haben und abends doch im eigenen Bett schlafen. Es war ein Traum, dort zu drehen. Wenn das Wetter mitspielt, kann man sich wirklich die Reise in den Orient sparen.“