Kroymann und Littmann und die schwule Liebe

Maren Kroymann Eine Multikulti-Komödie, die leichtfüßig mit gesellschaftspolitischen Themen unterhält

Gleich zwei LGBTIQ*-Sterne sorgen heute um 20:15 Uhr – also zu besten Sendezeit – in einem Film auf der ARD für Schmunzler und Unterhaltung: Maren Kroymann und Corny Littmann. In „Familie verpflichtet“ sorgen jede Menge „skurrile Minderheiten“, wie sie manch eine Politikerin (leider) nennt, für angenehmes Wohlfühlen vor dem Fernseher.

Erzählt wird in dem amüsanten Streifen von David und Khaled, einem Hannoveraner Männerpaar, das nur zu gerne öffentlich heiraten würde. Was aber erst mal am kulturellen und religiösen Background der beiden Verliebten zu scheitern scheint.

Denn Khaleds deutsch-palästinensische Familie, insbesondere sein homophober Vater Aledrissi, hält davor so gar nichts. Und auch Davids Mutter Lea (Maren Kroymann), die sich als Geschäftsführerin der jüdischen Gemeinde engagiert, will alles andere als eine jüdisch-arabische-schwule Verbindung ihres Sohnes ... Die Culture-Clash-Familienkomödie von Regisseur Hanno Olderdissen wurde 2015 gedreht, lief bisher aber nur in den ARD-Regionalsendern, heute, 2021(!) ist die ARD-Premiere.