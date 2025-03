Kylie Minogue: Mord, NETFLIX und Video

× Erweitern Foto: Erin Simkin / Netflix © 2024 Kylie Minogue, Netflix

Expand Foto: Jessica Brooks / Netflix © 2024 Cordelia Cupp Die exzentrische Ermittlerin Detective Cordelia Cupp soll einen Mord im Weißen Haus aufklären – zu den Verdächtigen zählen sowohl das Personal als auch die Gäste eines Staatsbanketts.

Die australische Popgröße Kylie Minogue bekam eben eine weitere Auszeichnung für ihren Hit „Padam Padam“ (Platin!), nun können wir sie zudem in einer Netflix-Krimiserie streamen.

Die Künstlerin ist bei der achtteiligen Krimiserie „The Residence“ mit dabei. Die Handlung, entwickelt von Paul William Davies („Scandal“, „For the People“) spielt im Weißen Haus, der Machtzentrale der USA, die Vorlage war der Krimi-Erfolg „The Residence: Inside the Private World of the White House“. Die sehr unterhaltsame und natürlich auch spannende Serie handelt von der Mordermittlung nach einem Tötungsdelikt bei einem Staatsdinner, bei dem zunächst jeder Staatsbankett-Gast – einschließlich Kylie Minogue – von Detective Cordelia Cupp (Uzo Aduba) verdächtigt wird ... www.netflix.com

