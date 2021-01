Loyalität und sexuelle Unterordnung

Die Gefängnisse Argentiniens gelten als lebensgefährlich, dreckig, brutal und verstörend. Ausgerechnet, nein, genau hier lässt Regisseur Sebastián Muñoz eine schwule Beziehung aufkeimen.

Erzählt wird in seinem Film „Der Prinz“ die tragische Geschichte vom 20-jährigen Jaime, der seinen – in aller Heimlichkeit von ihm begehrten – besten Freund ersticht. Jaime landet im Gefängnis und trifft dort auf Potro, den Boss der Gruppenzelle, in der Jaime seine Strafe absitzen muss.