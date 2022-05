Baz Luhrmanns packende Filmbiografie „ELVIS“

× Erweitern Fotos: @ElvisMovie, M. Rädel Yola spielt Sister Rosetta Tharpe, Austin Butler spielt den „King“

Austin Butler, Tom Hanks und Yola, Maggie Gyllenhaal und Kodi Smit-McPhee sind nur einige der Künstler*innen, die in Baz Luhrmanns Film „ELVIS“ das Leben des Musikers nachzeichnen.

Der australische Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler Baz Luhrmann schaffte es schon oft, sein Publikum zu fesseln, man denke nur an Meisterwerke wie „William Shakespeare’s Romeo + Juliet“ oder „Moulin Rouge“ und „The Great Gatsby“. Und jetzt ist der 1977 verstorbene „King of Rock ’n’ Roll“ dran.

Der Musiker, der in Deutschland stationiert war, steht in West-Deutschland für das Gute, das die Amis nach dem Zweiten Weltkrieg neben Cola und Kaugummis brachten: Rock ’n’ Roll. Nach dem Zweiten Weltkrieg die erste Jugendbewegung, die gegen die Alten rebellierte, die sich von Zwängen befreite und für Lebenslust und Freiheit stand. Elvis Presley steht aber auch für das Phänomen, dass „schwarze“ Musik erst erfolgreich wird, wenn ein „Weißer“ sie macht. Auch das wird in dem Film thematisiert. Und seine Liebesbeziehungen, seine Ehe – vor allem ist der Film aber ein kunstvoller Rausch aus Musik und grandiosen Drehorten, aus Liebe, Drama und Leidenschaft.

Bei Wikipedia wird Elvis Tochter Lisa Marie Presley voll des Lobes zitiert: Der Film sei „geradezu spektakulär“ und durch Austin Butlers Darstellung seien „das Herz und die Seele“ ihres Vaters „wunderbar kanalisiert und verkörpert“ worden. Auch an Baz Luhrmann wendet sich die Sängerin „Sie können seine reine Liebe, Fürsorge und seinen Respekt für meinen Vater während dieses wunderschönen Films spüren, und es ist endlich etwas, auf das ich und meine Kinder und deren Kinder für immer stolz sein können.“ Vorab angetan äußerte sich auch der Autor Oliver Sechting über den Film: „Dieser Film könnte eine Sensation werden: ELVIS mit Altstar Tom Hanks und dem noch nicht allzu bekannten, aber wahnsinnig charismatischen Austin Butler als King of Rock. Ich war hingerissen.“ Der Kinostart in Deutschland ist am 23. Juni. www.elvismovie.net

