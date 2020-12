Coming-out: Doppeltes Liebesglück für Star-Lord Peter Quill

In der neunten Episode der Comic-Reihe Guardians of the Galaxy zeigt Draufgänger Peter Quill seine polyamoröse und bisexuelle Seite. Ob und wann die Story auch im Kino-Franchise von Walt Disney aufgenommen wird, ist noch unklar. Die Verfilmung mit Chris Pratt als Star-Lord Peter Quill hatte jedenfalls für klingelnde Kinokassen und Sequels gesorgt.

Achtung , im Artikel wird verraten, was nach der Explosion in Guardians of the Galaxy # 2 passiert!

Denn: Natürlich ist Peter nicht gestorben, sondern stattdessen in ein Paralleluniversum geschleudert wurde. Dort war er 140 Jahre auf dem Planeten Morinus gefangen. Im neunten Teil der Comic-Serie mit dem Titel Ich werde dich zu einem Star-Lord machen bereist Peter Quill die zwölf Häuser von Morinus, begleitet von zwei Gefährten: Aradia und Mors, ein blauhäutiges, humanoides und zweigeschlechtliches Paar. Sie verlieben sich in unseren Draufgänger. Wer würde das nicht (A. d. R.).

Flotter Dreier? Nein!

Als sie sich endlich trauen ihm eindeutige Avancen zu machen, scheut sich Peter zunächst, weil er sich nicht von seiner großen Liebe Gamora lossagen kann. In den zwölf Jahren als Nomade führt aber dann doch das Eine zum Anderen. Mehr als 100 Jahre sind die drei ein Liebestrio. Die bisexuelle und polyamore Beziehung ist ein Novum im Marvel-Universum.

Und was ist mit Thor?

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Chris Pratt als Peter Quill in Thor 4 mit Chris Hemsworth dabei sein wird. Nicht nur Teilen der männer* Redaktion gehen bei Gedankenspielen um Chris und Chris jetzt die Hormone durch.

Dass die gerade bekanntgewordene Bisexualität von Peter Quill in dem Streifen zum Thema wird, ist allerdings eher unwahrscheinlich. Obwohl ebenfalls unwahrscheinlich sein dürfte, dass Chris Pratt ein Problem mit der erweiterten Bandbreite seiner Rolle hätte. Auf seine Verbindungen zur Hillsong Church, die in der Vergangenheit immer wieder für Anti-LGBTIQ*Ansichten kritisiert wurde angesprochen, sagte er einst:

× Erweitern Es wurde behauptet, dass ich Teil einer Kirche sei, die ‘eine bestimmte Gruppe von Menschen hasse’ und ‘berüchtigt LGBTQI-feindlich’ sei. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Ich gehöre zu einer Kirche, die ihre Tore für absolut jeden öffnet. Chris Pratt

Und der Australier Chris Thor Hemsworth war glühender Unterstützer des dortigen Kampfes für die Ehe für alle.