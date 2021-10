Michael Michalsky & Riccardo Simonetti vereint

× Erweitern Foto: M. Rädel Irrenhouse Er erkennt Talente: Michael Michalsky (hier rechts neben Joko Koma). Am Ende einer jeden Castingfolge erfahren die Zuschauer*innen, wer tatsächlich den Einzug in die Halbfinal-Sendungen schafft

Foto: RTL Das Supertalent Es winkt ein Preisgeld von 50.000 Euro

Nein, die beiden populären Queers sind kein Paar, ABER sie legen zusammen im Fernsehen los. Zusammen mit unter anderem Tänzerin Motsi Mabuse und Yvonne Catterfeld sitzen sie in der Jury von „Das Supertalent“ bei RTL.

Am Samstag können wir ab 20:15 Uhr erleben, wie sie sich als Juroren schlagen. Wir vermuten mal, dass Riccardo Simonetti (ganz großes Bild oben) seine Stärke zum Wohle der Kandidaten einsetzen wird: Empathie. In insgesamt sieben Casting-Folgen stellten sich die Kandidatinnen und Kandidaten der Jury und dem Saalpublikum im Palladium in Köln, das bis zu 450 Zuschauer*innen umfasste – endlich wieder eine Show mit Live-Atmosphäre!

Foto: M. Rädel Motsi Mabuse Motsi Mabuse

Die Juroren der einzelnen Castingfolgen in der Übersicht:

Folge 1, 2.10. – Ehrlich Brothers, Designer Michael Michalsky (Bild ganz oben, rechts), Motsi Mabuse, Blogger Riccardo Simonetti

Folge 2, 9.10. – Ehrlich Brothers, Chantal Janzen, Michael Michalsky, Motsi Mabuse

Folge 3, 16.10. – Ehrlich Brothers, Chantal Janzen, Michael Michalsky, Andrea Kiewel

Folge 4, 23.10. – Ehrlich Brothers, Chantal Janzen, Michael Michalsky, Yvonne Catterfeld

Folge 5, 30.10. – Ehrlich Brothers, Chantal Janzen, Michael Michalsky, Kaya Yanar

Folge 6, 6.11. – Lukas Podolski, Chantal Janzen, Michael Michalsky, Riccardo Simonetti

Folge 7, 13.11. – Ehrlich Brothers, Chantal Janzen, Michael Michalsky, Sophia Thomalla