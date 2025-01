Milagros möchte schwanger werden

× Erweitern Foto: Salzgeber

25 hours Hotel, München, Bayern Mehr Informationen zur queerfilmnacht in München gibt es hier

Im Januar 2025 erfreut der Film „On the Go“ in der queerfilmnacht, DEM bundesweiten queeren Kino-Special, das etwa in Berlin, Flensburg, München, Aachen und auch Freiburg Filme von und für die LGBTIQ*-Community auf die große Leinwand bringt.

Zum Filminhalt: Der Kinderwunsch ist da, doch noch schreckt Milagros aber vor der Anonymität der künstlichen Befruchtung zurück. Mit dem alten Chevrolet ihres Vaters macht sie sich auf nach Sevilla und gabelt ihren besten Freund Jonathan auf, dessen Grindr-Sucht und Männergeschmack sie für ihre Zwecke nutzen möchte. Die benutzten Kondome seiner Sexdates können ja schließlich auch noch zu etwas gut sein! Zu den beiden Freibeuter*innen gesellt sich eine dritte Person dazu: das internationale Sexsymbol La Reina de Triana. Und dann gibt es da auch noch einen mysteriösen Verfolger aus Jonathans Vergangenheit ... Ein schöner, unterhaltsamer und ungewöhnlicher Film, der das queere Kinojahr 2025 sehr gut einleitet! www.queerfilmnacht.de

