Moderator Jan Köppen und die Traumprinzen

Foto: M. Rädel schwul gay Bereits zum dritten Mal heißt es bei RTL+ für 30 Queers: „Ist er euer Mann, lasst die Lampe an. Drückt ihr aus, seid ihr raus!“

In dieser TV-Show stellt sich ein mutiger Kerl dem Urteil von 30 schwulen Single-Herren. Wird am Ende gar die große Liebe gefunden?

„Ist er euer Mann, lasst die Lampe an. Drückt ihr aus, seid ihr raus!“ Gleich zwei weitere SCHWULE Shows von „Take Me Out“ kommen auf uns zu. Nicht nur für Fans von sexy Moderator Jan Köppen ein großer Spaß.

Am 3. und 12. Dezember kann #mensch ab Mitternacht (!) auf RTL+ die populäre Dating-TV-Show in zwei brandneuen Folgen genießen. „Erneut sind flirtwillige schwule Männer an den Buzzern, um sich ein Date mit einem potenziellen Traumprinzen zu ergattern“, so der TV-Sender vorab via E-Mail an uns. Der 1983 in Gießen geborene Moderator Jan Köppen fühlt dabei den Kandidaten auf den Zahn und wird dank schon einst beim Musikfernsehen perfektionierten Sprachwitz bei „Take Me Out – Boys Boys Boys“ für Unterhaltung sorgen. www.tvnow.de