Humor, Stress und Herzenswärme – „ALLES FIFTY FIFTY“

× Erweitern Foto: LEONINE Studios Milan (Valentin Thatenhorst) ist nicht von Paris‘ (Jasin Challah) Schwimmunterricht überzeugt ...

Expand Foto: LEONINE Studios Moritz Bleibtreu Rastet aus: Moritz Bleibtreu als Papa Andi

Die Produzent*innen von Kinoerfolgen wie „Wochenendrebellen“ und „Die Goldfische“ lassen uns lachen. Lachen über einen extrem spaßigen Scheidungskrieg – mit viel Humor und Herzenswärme erzählt von Regisseur Alireza Golafshan.

Überall lachen sie einen an: Familienharmonie und Patchworkfamilien, Partnerschaften, die „total freundlich auseinandergegangen sind“ und alles klappt immer ganz wunderbar. Dem ist natürlich selten so. Denn das, was wir auf Social Media sehen, ist ja immer nur ein Ausschnitt aus dem Alltagschaos, aus all den Debatten und Stressmomenten.

Der schwarzhumorige Film „ALLES FIFTY FIFTY“ lässt uns mit toller Besetzung – unter anderem Moritz Bleibtreu („Cortex“, „Ich war noch niemals in New York“), Laura Tonke („Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“, „Mängelexemplar“), David Kross („Krabat“, „Der Pfau“, „Ballon“) und Axel Stein („Die Goldfische“, „JGA – Jasmin. Gina. Anna.“) sind dabei – mal die andere Seite erleben. In dem Film entdeckt Sohn Milan (Valentin Thatenhorst) die ersten Liebesgefühle und Marions (Laura Tonke) neuer Freund (David Kross) den Stress mit deren Ex (Moritz Bleibtreu als Andi). Natürlich im Familienurlaub in (natürlich) Italien. Sehenswert! Der Kinostart von „ALLES FIFTY FIFTY“ ist am 29. August.