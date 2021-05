Multikulturelle Liebes- und Emanzipationsgeschichte

× Erweitern Foto: Salzgeber

Beyto

Schon jetzt kannst du in der queerfilmnacht online einen äußerst starken und sinnlichen schwulen Film aus der Schweiz sehen. Im Juli soll der Film dann in den Kinos starten.

Erzählt wird in „Beyto“ der Schweizer Regisseurin Gitta Gsell von einem Schwimmer mit türkischen Wurzeln, der sich in seinen attraktiven Trainer Mike verliebt. So weit, so sexy und schön, aber Beytos Familie lockt ihn in die Türkei und verheiraten ihn dort mit seiner Jugendfreundin Seher. Plötzlich sind sie zu dritt: Mike, Beyto und Seher ...

Der 2020 entstandene Film „Beyto“ ** basiert auf dem Roman „Hochzeitsflug“ des preisgekrönten Autors Yusuf Yesilöz; Salzgeber bringt ihn nun endlich in unsere Haushalte. Und in unsere Kinos, wenn die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie weiter so gut greifen. Ein ganz wunderbarer Film über die Liebe, Beziehungen, Familie und andere Gesellschaften und Kulturen. www.salzgeber.de

** Originalfassung auf Schweizerdeutsch und in Türkisch, teilweise mit deutschen Untertiteln