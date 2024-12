Männer, Muskeln, Feuer und Pomp

× Erweitern Foto: Paramount Pictures

Bombastische filmische Zeitreisen in die Antike erfreuen seit Jahrzehnten – und mittlerweile ist die Technik so gut, dass #mensch denkt, er sei live dabei und alles echt. Außer die Giraffen bei der sonst sehr guten Serie „Those About to Die“ ... Die waren Mist.

Bei „GLADIATOR II“ von Regisseur Ridley Scott passierten aber scheinbar keine Fehler oder schlechten Effekte, hier tauchst du schnell ein in eine gewalttätige und gefährliche, schöne und erschlagend-opulente Welt. Ins alte Rom, zurück ins Kolosseum.

Die Fortsetzung der epischen Saga um Macht, Intrigen und Rache von 2000, die damals mit fünf Oscars prämiert wurde, überzeugt und unterhält. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Paul Mescal (großes Bild ganz oben) als Gladiator Lucius, der sich „auf seine Vergangenheit besinnen, um die Stärke finden muss, den Ruhm Roms seinem Volk zurückzugeben“. Jessas!

× Erweitern Foto: Paramount Pictures Aufgepasst beim Schminken! Erst die Foundation, dann der Concealer, dann das Contouring. Sonst sieht #mensch so aus.

„GLADIATOR II“ wird am 13. Januar 2025 als Download zum Kaufen und am 13. Februar als Video on Demand zum Leihen erhältlich sein. Und ab 6. März als 4K Ultra HD mit Limited 4K Ultra SteelBook, Blu-Ray und DVD.

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu

Wir sind auch auf Instagram: