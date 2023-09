„Nackt über Berlin“ von Axel Ranisch

× Erweitern Foto:: SWR / Studio.tv.film

Foto:: SWR / Studio.tv.film / Oliver Feist Gayle Tufts Monster, eine schrille Moderatorin und er selbst als Gewinner des „Direktoren-Arschloch“-Preises. Die Visionen des Schuldirektors (Thorsten Merten) werden immer seltsamer ...

Im Oktober wird eine neue und queere Serie auf arte starten. Und wenn Regisseur Axel Ranisch („Dicke Mädchen“, „Ich fühl mich Disco“, „tatort: Waldlust“ …) beteiligt ist, kann sie eigentlich nur sehr gut werden!

Erzählt wird in sechs Episoden wie „Lebensbegleiter Tschaikowsky“ oder „Hier spricht Gott“ von Schülern, die ihren sturzbetrunkenen Schuldirektor zum Seelenstriptease und bringen damit auch ihr eigenes Leben ganz schön durcheinander.

Wie immer liebevoll inszeniert und so nah am Leben, dass #mensch sich sofort mit den Charakteren, etwa mit dem Außenseiter und Klassik-Nerd Jannik und seinem Schwarm Tai, verbindet. Mit zum Ensemble gehören auch der großartige Heiko Pinkowski und Stimmungskanone Gayle Tufts. Eine sechsteilige Serie, auf die #mensch sich wirklich freuen kann!

„Nackt über Berlin“ ist eine Produktion von Studio.TV.Film im Auftrag von SWR und arte. Die Ausstrahlung der Serie ist am 12. Oktober, 20:15 Uhr auf arte sowie am 13.10., 22:20 Uhr im Ersten, jeweils alle sechs Folgen. Online first ab 5.10. auf arte.tv, am 6.10. in der ARD Mediathek.