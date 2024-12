Neue Dschungelabenteuer!

Die 18. Staffel „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ startet am 24. Januar 2025. Und im Anschluss an die Ausstrahlung der Live-Shows präsentiert unter anderem Dragqueen Olivia Jones täglich live die Show „Die Stunde danach“ aus Köln.

Ja, „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ist ein sehr umstrittenes TV- und Streaming-Format, das jedoch seit der ersten Staffel vor 20 Jahren regelmäßig Zuschauer*innenrekorde bricht. Und einfach „guilty pleasure“ in höchster Vollendung ist. Und zum ersten Mal in der Geschichte des „Dschungels“ laufen nächstes Jahr 17 Liveshows bereits in der Primetime bei RTL – und im Live-Stream auf RTL+.